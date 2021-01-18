شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يدرس تقديم موعد معكسر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقديم موعد معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولى المقبلة في شهر مارس، لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل موعداً للتوقف الدولى، إلا أن جهاز المنتخب طلب الحصول على أسبوع إضافى، خاصة أن المنتخب لم يتجمع منذ نوفمبر الماضى.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنى الأول يوم 16 أو 17 مارس المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، حيث يرى الجهاز الفنى للمنتخب أن تقديم موعد المعسكر خلال هذه الفترة لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب ودراسة المنافسين جيدا، بجانب تحقيق الانسجام السريع بين القدامى والجدد، حيث سيضم المنتخب 3 وجوه جديدة في المعسكر المقبل.