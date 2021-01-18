شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يفاضل بين عرضي سموحة وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، إدارة النادى برغبته في الرحيل لأنبي بدلاً من سموحة حال الاستقرار على إعارته في يناير الجارى، بعدما ظهر واضحاً أنه خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني.

وشهدت الفترة الماضية تلقي الأهلي عرضين من إنبي وسموحة لاستعارة صلاح محسن لمدة ستة أشهر، غير أن اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته في الرحيل لناديه السابق إنبى الذي انتقل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

ولعب صلاح محسن مع سموحة، الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وقدم معه مستوى جيدا، لكن اللاعب يرغب في الرحيل لإنبي وليس سموحة، موضحاً أنه يشعر بالراحة في النادي البترولي عن السكندري رغم تقديره للأخير بشكل كبير.