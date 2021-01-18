هودل: ماونت أفضل من لامبارد عندما كان في سنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

أشار المدرب غلين هودل إلى أن اللاعب مايسون ​ماونت​ أفضل من مدربه فرانك ​لامبارد​ عندما كان في سن الـ22.



وقال هودل: "ما فعله فرانك، هو أنه عمل بجد وفي النهاية كان في ذروته في سن الـ 25 أو 26 عندما كان في أفضل حالاته، وكان آلة أهداف. لقد سجل أهدافا مثل أي لاعب خط وسط آخر".

وأضاف: "أعتقد أن مايسون ماونت لاعب رائع، لكن ربما عندما يكون في السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره، لست متأكدًا من أنه سيكون مثل فرانك بصفته هدافاً. لكنه سيشارك في جوانب مختلفة من اللعبة أكثر بكثير من فرانك".