اصابة زانيولو بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

أعلن النجم الايطالي ​نيكولو زانيولو​، لاعب نادي روما، عن إصابته ب​فيروس كورونا​.



وقال زانيولو، عبر حسابه في إنستغرام: "أنا في حالة جيّدة، ليس لديّ عوارض، لكن بشكل واضح لقد بدأت مرحلة الحجر. اتمنى ان أعود إلى تريغوريا في أسرع وقت ممكن للممارسة التمارين. لحينه، سوف أكون مشجعا لزملائي من المنزل".

يذكر أن زانيولو يغيب عن الملاعب هذه الفترة، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم مع منتخب إيطاليا، ومن المتوقع أن يعود آخر شهرين من الموسم قبل بطولة كأس أمم أوروبا.