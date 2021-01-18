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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معايدات لغوارديولا في عيده الـ50 وارقام مميزة في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
تلقى المدرب الاسباني بيب غوارديولا معايدات بالجملة ابرزها من ناديه الحالي مانشستر سيتي والاندية التي دربها سابقاً بايرن ميونيخ وبرشلونة ومن الليغا الاسبانية بمناسبة عيد ميلاده الـ50.
وحقق بيب غوارديولا الذي يُكمل عامه الـ50 اليوم ارقام مميزة ابرزها كلاعب: 6 الدوري الاسباني، 1 كأس الملك، 4 السوبر الاسباني، 1 دوري الأبطال الاوروبي، 2 السوبر الاوروبي.
بينما حقق كمدرب: 2 دوري الأبطال، 3 الدوري الاسباني، 2 البريمييرليغ، 3 البوندسليغا، 3 السوبر الاسباني، 2 كأس الملك، 2 كأس المانيا 1، كاس الاتحاد الانكليزي، 3 السوبر ،3 الرابطة، 2 الدرع، 3 كأس العالم للأندية.
كما حقق بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي ارقام مميزة هي:
-مباريات: 261.
-فوز: 193.
-اهداف: 639.
-شباك نظيفة: 117.
-البريمييرليغ: 2.
-كأس الرابطة: 3.
-كأس الاتحاد الانكليزي:1.
-الدرع الخيرية: 2.
-مدرب الموسم: 2.
-مدرب الشهر في الدوري: 7.
-مدرب القرن:1.