معايدات لغوارديولا في عيده الـ50 وارقام مميزة في مسيرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

تلقى المدرب الاسباني ​بيب غوارديولا​ معايدات بالجملة ابرزها من ناديه الحالي ​مانشستر سيتي​ والاندية التي دربها سابقاً ​بايرن ميونيخ​ و​برشلونة​ ومن الليغا الاسبانية بمناسبة عيد ميلاده الـ50.



وحقق بيب غوارديولا الذي يُكمل عامه الـ50 اليوم ارقام مميزة ابرزها كلاعب: 6 ​الدوري الاسباني​، 1 كأس الملك، 4 السوبر الاسباني، 1 ​دوري الأبطال​ الاوروبي، 2 السوبر الاوروبي.

بينما حقق كمدرب: 2 دوري الأبطال، 3 الدوري الاسباني، 2 ​البريمييرليغ​، 3 ​البوندسليغا​، 3 السوبر الاسباني، 2 كأس الملك، 2 كأس المانيا 1، كاس الاتحاد الانكليزي، 3 السوبر ،3 الرابطة، 2 الدرع، 3 ​كأس العالم للأندية​.

كما حقق بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي ارقام مميزة هي:

-مباريات: 261.

-فوز: 193.

-اهداف: 639.

-شباك نظيفة: 117.

-البريمييرليغ: 2.

-كأس الرابطة: 3.

-كأس الاتحاد الانكليزي:1.

-الدرع الخيرية: 2.

-مدرب الموسم: 2.

-مدرب الشهر في الدوري: 7.

-مدرب القرن:1.