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ليفربول يحدد بديل فينالدوم من الدوري الايطالي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يحدد بديل فينالدوم من الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، ان نادي ​ليفربول​ قد أجرى محادثات أولية مع ​اودينيزي​ من اجل التعاقد مع لاعب الوسط رودريغو ​دي بول​ على الرغم من وجود منافسة من جانب إنتر ميلانو ويوفنتوس وليدز يونايتد.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولو الريدز تحدثوا مع اداريي الفريق الإيطالي حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.

واضافت التقارير، ان اودينيزي يعاني من ضائقة مادية بسبب فيروس ، لذلك قد يتجه للتخلي عن احد نجومه.

يذكر ان ليفربول يعمل على ايجاد بديل مناسب للهولندي جورجينو ​فينالدوم​ بسبب عدم موافقة الاخير على تجدبد عقده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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