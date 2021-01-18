ليفربول يحدد بديل فينالدوم من الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، ان نادي ​ليفربول​ قد أجرى محادثات أولية مع ​اودينيزي​ من اجل التعاقد مع لاعب الوسط رودريغو ​دي بول​ على الرغم من وجود منافسة من جانب إنتر ميلانو ويوفنتوس وليدز يونايتد.



وأشارت التقارير إلى أن مسؤولو الريدز تحدثوا مع اداريي الفريق الإيطالي حول إمكانية التعاقد مع اللاعب.

واضافت التقارير، ان اودينيزي يعاني من ضائقة مادية بسبب فيروس كورونا، لذلك قد يتجه للتخلي عن احد نجومه.

يذكر ان ليفربول يعمل على ايجاد بديل مناسب للهولندي جورجينو ​فينالدوم​ بسبب عدم موافقة الاخير على تجدبد عقده.