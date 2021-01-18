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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلتيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
أكد المدرب نيل لينون إصابة لاعب آخر من فريق سلتيك بفيروس كورونا بعد المعسكر التدريبي المثير للجدل للنادي في دبي.
وكان لينون قد غاب عن آخر مباراتين لسلتيك، التعادل على أرضه ضد هيبرنيان وليفينغستون، بسبب العزلة الذاتية، إلى جانب مساعده جون كينيدي و13 لاعباً في الفريق الأول.
وقال لينون: "تبين أن هناك لاعب آخر مصاب بالفيروس، وهو يعزل نفسه. الجميع نتائجهم سلبية باستثناء لاعبين المصاب كريستوفر جوليان والمصاب الجديد الذي لم يتم ذكر اسمه".