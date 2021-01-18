إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلتيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

أكد المدرب نيل ​لينون​ إصابة لاعب آخر من فريق ​سلتيك​ ب​فيروس كورونا​ بعد المعسكر التدريبي المثير للجدل للنادي في دبي.



وكان لينون قد غاب عن آخر مباراتين لسلتيك، التعادل على أرضه ضد هيبرنيان وليفينغستون، بسبب العزلة الذاتية، إلى جانب مساعده جون كينيدي و13 لاعباً في الفريق الأول.

وقال لينون: "تبين أن هناك لاعب آخر مصاب بالفيروس، وهو يعزل نفسه. الجميع نتائجهم سلبية باستثناء لاعبين المصاب كريستوفر جوليان والمصاب الجديد الذي لم يتم ذكر اسمه".