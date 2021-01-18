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مدرب الهلال السعودي يوصي بتدريبات خاصة للاعب لوسيانو فيتو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

قرر الروماني ​رازفان لوشيسكو​، مدرب نادي ​الهلال السعودي​، الإيعاز إلى المعد البدني في الفريق من أجل منح اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو برنامجًا خاصًا لتقوية العضلات وزيادة المخزون اللياقي، بحسب ما أشارت إليه صحيفة الرياضيّة .

على صعيد آخر، أشارت الصحيفة إلى أن فحوصات الأشعة التي خضع لها سالم الدوسري لاعب الفريق، قد أثبتت وجود تمزق خفيف في العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة الأولى، مؤكدة في الوقت نفسه أن عودته إلى التدريبات ستتحدد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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