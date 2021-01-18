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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن ردة فعل المرشحين الثلاثة لرئاسة برشلونة بعد خسارة السوبر الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
علق الثلاثي المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، على خسارة الفريق لقب كأس السوبر بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2.
وكتب خوان لابورتا على حسابه الشخصي على "تويتر" بعد المباراة:" علينا النهوض مجدداً، وأن نكون برشلونة الذي يستحقه المشجعون واللاعبون أنفسهم".
وأضاف:" مع المشروع وبالثقة، ستعود الفرحة لقلوب البرشلونيين وسنحقق الألقاب مرة أخرى".
اما فيكتور فونت فقال:" انها ليلة حزينة، لا يوجد خيار سوى النهوض والعمل للتطلع إلى المستقبل على أمل جعله برشلونة العظيم مرة أخرى".
ومن جانبه علق فريتشا قائلاً:" خسارة لقب أمر مؤلم، لكننا واجهنا المباراة بأكملها ضد منافس صعب للغاية مع حكم كارثي، لا يزال الموسم مستمرًا".