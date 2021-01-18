الكشف عن ردة فعل المرشحين الثلاثة لرئاسة برشلونة بعد خسارة السوبر الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

علق الثلاثي المرشح لرئاسة نادي ​برشلونة​ الإسباني، على خسارة الفريق لقب كأس السوبر بعد الهزيمة أمام أتلتيك ​بلباو​ بنتيجة 3-2.



وكتب خوان لابورتا على حسابه الشخصي على "تويتر" بعد المباراة:" علينا النهوض مجدداً، وأن نكون برشلونة الذي يستحقه المشجعون واللاعبون أنفسهم".

وأضاف:" مع المشروع وبالثقة، ستعود الفرحة لقلوب البرشلونيين وسنحقق الألقاب مرة أخرى".

اما فيكتور فونت فقال:" انها ليلة حزينة، لا يوجد خيار سوى النهوض والعمل للتطلع إلى المستقبل على أمل جعله برشلونة العظيم مرة أخرى".

ومن جانبه علق فريتشا قائلاً:" خسارة لقب أمر مؤلم، لكننا واجهنا المباراة بأكملها ضد منافس صعب للغاية مع حكم كارثي، لا يزال الموسم مستمرًا".