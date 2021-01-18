فان دير سار: مانشستر يونايتد واثق من قدرات فان دي بيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

لفت الحارس السابق إدوين ​فان دير سار​ إلى أن نادي ​مانشستر يونايتد​ "واثق" من أن اللاعب دوني ​فان دي بيك​ سيحرز تقدما في أولد ترافورد.



وقال فان دير سار: "أنا أتحدث إلى الكثير من الناس في النادي. إنه يقوم بعمل جيد في التدريب. يشق طريقه إلى خط الوسط. بول بوغبا يعود، برونو فيرنانديز مهم جدًا، نيمانيا ماتيتش وسكوت مكتوميناي موجودان أيضًا".

وأضاف: "هذا ليس عارًا على الإطلاق، إنه أيضًا ناد كبير، أليس كذلك؟ بالطبع، رسوم انتقال فان دي بيك مبلغ كبير، لكنهم واثقون من أنه سيصل إلى المستوى المطلوب".