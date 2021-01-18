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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رد بل يترقب وضع راسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
كشفت التقارير الصحافية الايطالية إن فريق ردبُل المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان يراقب وضعية سائق فريق ويليامز الحالي، ناشئ فريق مرسيدس جورج راسل بشكل وثيق جداً.
وذلك بعد اقتراب عقد البريطاني من الانتهاء مع فريق مرسيدس كناشئ بنهاية موسم 2021.
فيما أوضحت التقارير بأن راسل قد يرحل عن صفوف الصانع الألماني إذا لم يكن سائقاً للفريق موسم 2022. وهو أحد أسباب أزمة عقد بطل العالم لويس هاميلتون.