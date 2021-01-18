رد بل يترقب وضع راسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

كشفت التقارير الصحافية الايطالية إن فريق ​ردبُل​ المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان يراقب وضعية سائق فريق ويليامز الحالي، ناشئ ​فريق مرسيدس​ ​جورج راسل​ بشكل وثيق جداً.



وذلك بعد اقتراب عقد البريطاني من الانتهاء مع فريق مرسيدس كناشئ بنهاية ​موسم 2021​.

فيما أوضحت التقارير بأن راسل قد يرحل عن صفوف الصانع الألماني إذا لم يكن سائقاً للفريق موسم 2022. وهو أحد أسباب أزمة عقد بطل العالم ​لويس هاميلتون​.