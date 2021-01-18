اقالة المدير الفني لمنتخب بولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

أعلن ​الاتحاد البولندي لكرة القدم​ في عن رحيل ​يرزي برزنتشيك​ من منصب المدير الفني للمنتخب الأول.



وقال زبيغنيو بونيك رئيس الاتحاد في تصريحات نشرتها وسائل اعلام عدّة: "أود التقدم بالشكر للمدرب برزنتشيك على عمله مع المنتخب".

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل القرار، كما لم يعلن عن اسم المدرب الذي سيحل مكان برزنتشيك في تدريب المنتخب.

وتولى برزنتشيك تدريب المنتخب البولندي في أول أغسطس/اب 2018 خلفا لأدم نافاوكا، وذلك بعد مشوار غير ناجح للفريق في كأس العالم 2018 بروسيا.