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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقالة المدير الفني لمنتخب بولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم في عن رحيل يرزي برزنتشيك من منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وقال زبيغنيو بونيك رئيس الاتحاد في تصريحات نشرتها وسائل اعلام عدّة: "أود التقدم بالشكر للمدرب برزنتشيك على عمله مع المنتخب".
ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل القرار، كما لم يعلن عن اسم المدرب الذي سيحل مكان برزنتشيك في تدريب المنتخب.
وتولى برزنتشيك تدريب المنتخب البولندي في أول أغسطس/اب 2018 خلفا لأدم نافاوكا، وذلك بعد مشوار غير ناجح للفريق في كأس العالم 2018 بروسيا.