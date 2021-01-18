ندومبيلي وستونز يخطفان الأنظار من اليونايتد وليفربول

متابعة: ضمياء فالح

فشلت قمة المتصدر مانشستر يونايتد أمام البطل ليفربول الباهتة في جذب أنظار عشاق الكرة وتصريح كلوب مدرب ليفربول، ثالث الترتيب حالياً «بأن على فريقه التفكير في الحصول على المركز الرابع وليس المحافظة على اللقب» ثبتت واقعيته، وفي المقابل، خطف الفرنسي تانجي ندومبيلي (24 عاماً) نجم توتنهام الأنظار في مباراة فوز فريقه على شيفيلد يونايتد كما خطف الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الأنظار بهدفيه في شباك كريستال بالاس. وسجل لاعب الوسط الفرنسي، القادم من ليون مقابل 65 مليون استرليني، هدفاً رائعاً رشحه المراقبون ليكون أفضل هدف في موسم البرمييرليج.

ووصف روي كين أسطورة مانشستر يونايتد هدف ندومبيلي الشبيه بأهداف ميسي من فوق الحارس وقال: «أعتقد أنه هدف كبير عالمي وإنهاء مدهش للهجمة». ورد موقع توتنهام الرسمي عبر «تويتر» على ادعاءات بأن ندومبيلي لم يقصد أن يسدد الكرة بهذا الشكل وغرد:«ندومبيلي قطعاً كان يقصد»، وغرد مشجع لتوتنهام: «سيكون الهدف صلصة فطوري في كل يوم، هدف يستحق ليكون الأفضل هذا الموسم» فيما غرد مشجع لليونايتد:«تانجي ندومبيلي هو الصورة الخيالية التي نراها عندما نشاهد بول بوجبا»، ومشجع لتوتنهام أشار لجاره اللندني تشيلسي وغرد: «كيف سأخبر أولادي أن ندومبيلي سجل من هذا الموقع الصعب وفيرنر ( نجم تشيلسي الألماني ) لم يسجل من ذاك الموقع السهل؟». وعانى ندومبيلي في موسمه الأول مع توتنهام لكنه يقدم موسماً ثانياً مميزاً وسجل حتى الآن 3 أهداف وصنع ثلاثة وشق طريقه لتشكيلة مورينيو.

ستونز يستحق المديح

وفي مانشستر سيتي الذي صعد لوصافة الجدول بفضل مدافعه ستونز (4-صفر)، قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا: «كل لاعب يحتاج للثقة لكن كل المديح لستونز، لو كان هناك لاعب أشعر بالسعادة لعودته لمستواه فهو ستونز، إنه يستحق الأفضل فقد أعاد مستواه بنفسه ووجد في شراكته مع روبن دياز تطوراً». وأكد جوارديولا عدم إحداثه تغييراً في تكتيكه وقال:«كنا دائماً في السنوات التي توجنا فيها باللقب أقوياء في الدفاع وقوة خط الدفاع مهمة وأساسية في لعبتنا وأنا لم أغير أي شيء في تكتيك خط الدفاع».

وجذب تألق ستونز هذا الموسم مديح المحللين وقالوا إن مدرب المنتخب ساوثجيت لن يتجاهل حتماً استدعاءه للتشكيلة المقبلة وأضاف ميكاه ريتشاردز مدافع سيتي السابق:«ستونز يقدم أفضل أداء في مسيرته وقلنا دوماً إنه سيكون واحداً من أفضل المدافعين في العالم، كان يعاني تأخر حسم القرار في المباراة وكاد المدرب يشطبه من حساباته لكنه عاد من الموت وأصبح لاعباً مذهلاً». وعلق كين أسطورة اليونايتد: «ستونز شمر عن ساعديه وشراكته مع زميله في الدفاع مثمرة، ستونز سيعيش أياما ًسعيدة إذا استمر على هذا المنوال».

رومينجه وجوارديولا

وفي سياق متصل، عاد كارل هاينز رومينجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بالذاكرة لليلة وداع جوارديولا على هامش احتفال مدرب مانشستر سيتي الاثنين بعيد ميلاده الـ50 وقال:«في نوفمبر 2015 وعلى مائدة الطعام قال لي إنه يتوجب عليه الرحيل عن البايرن لتجربة تحد جديدة. كانت أمسية مشحونة بالمشاعر، بكى وبكيت معه، لن أنسى أبداً هذه الذكريات، إنه مدرب يعتمد عليه في كل وقت وشخصية رائعة، نتواصل بشكل منتظم رغم أنه ليس من مشجعي واتس آب».

وعلق فيليب لام مدافع البايرن السابق على تأثير جوارديولا وقال:«حولني من ظهير أيمن لنجم في دفاع الوسط، كان يعلم كل واحد منا مميزات موقعه ويبين لنا الطريقة التي يتوجب على الفريق أن يلعب بها، وفي خريف مسيرتي كان هذا النقاش مثالياً».