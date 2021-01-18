مونديال الأندية: المباريات على ملعبي المدينة التعليمية واحمد بن علي

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زوريخ (سويسرا): ستقام مباريات كأس العالم للأندية المقبلة في قطر على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين.

وكان من المقرر ان يستضيف استاد خليفة مباراتين في البطولة.

واضاف الاتحاد الدولي ان شكل المسابقة لم يتغيّر بعد تأكيد أوكلاند سيتي النيوزيلندي عدم مشاركته، في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير الحجر الصحي التي تطلبها سلطات نيوزيلندا.

وسيستضيف استاد أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 شباط/فبراير، فيما يتوّج بطل المسابقة على استاد المدينة التعليمية يوم 11 شباط/فبراير، علما بانهما من الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

ويخوض منافسات البطولة كل من الدحيل القطري المضيف، الأهلي المصري بطل افريقيا، بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، تيغريس المكسيكي بطل كوناكاف وممثل أمريكا الجنوبية بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين بنهائي كأس ليبرتادوريس المقرر في 30 كانون الثاني/يناير.

وعقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي سينتقل فريق الدحيل القطري مباشرة إلى الدور الثاني.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية الثلاثاء.

وضمن التدابير لمنع تفشي الفيروس، أعلن المنظمون ان الحضور سيقتصر "على المقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تصاريح الدخول الاستثنائية، وذلك وفق بروتوكولات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر".

وسيُطلب من المشجعين "تقديم إما اختبار كوفيد-19 وتكون نتيجته سلبية، أو اختبار الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 في الدم ونتيجته إيجابية، أو إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس".

ويتوجّب على المشجعين ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الاستادات والمناطق المحيطة، والخضوع لفحص درجة الحرارة عند الوصول للاستاد "وإظهار الحالة الصحية باللون الأخضر على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر. ومن المقرر إنشاء عيادات داخل كل استاد لعلاج أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19".