رأسية أحمد ياسر ريان تقود سيراميكا لفوز قاتل على طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزا قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري we المصري.

وافتتح شادي حسين أهداف اللقاء في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إبراهيما كونيه للطلائع سريعاً في الدقيقة 65.

وسجل أحمد ياسر ريان الوافد الجديد لسيراميكا كليوباترا، هدف الفوز في الدقيقة 90+2 من زمن اللقاء.

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 11 في المركز السادس، بينما ظل طلائع الجيش في قاع الدوري برصيد 4 نقاط.

تفاصيل المباراة

أهدر سيراميكا كليوباترا فرصة الهدف الأول بعدما حول أحمد ريان كرة عرضية من الجبهة اليمنى برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد بسام.

ورد ناصر منسي بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها منسي واخترق منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا وسدد تسديدة قوية تصدى لها الحارس عامر عامر ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق لطلائع الجيش.

وكاد وينفول كوبينا أن يحرز هدفاً قبل انتهاء الشوط الأول، بعدما أطلق تسديدة قوية ولكن محمد بسام تصدى لها وأبعد الخطورة عن مرماه.

وحرم القائم الأيسر لمرمى سيراميكا كليوباترا، إبراهيما كونيه لاعب الطلائع من هدف التقدم، بعدما انفرد بمرمى سيراميكا وسدد تسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس عامر عامر.

احتسب جهاد جريشة حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، بعدما تدخل محمد بسام حارس الطلائع بقوة في رأس أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، ليعود الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت وجود خطأ وركلة جزاء.

ونفذ شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا ركلة الجزاء بنجاح، وسدد الكرة على يمين الحارس بسام، ليتقدم فريقه في المباراة خلال الدقيقة 62.

عادل طلائع الجيش النتيجة سريعاً في الدقيقة 65، بعدما استغل ناصر منسي لاعب الطلائع هجمة منظمة ليخترق منطقة جزاء سيراميكا ومرر كرة عرضية أرضية استقبلها إبراهيما كونيه بتسديدة قوية سكنت الكرة داخل الشباك.

ولعب شريف دابو كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، أنهاها أحمد ياسر ريان برأسية قوية لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام، ليحرز هدف الفوز القاتل قبل صافرة نهاية المباراة.