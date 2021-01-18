كاب فيردي أول منتخب يعلن انسحابه أثناء مونديال اليد "مصر 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد بشكل رسمي، انسحاب منتخب كاب فيردي من استكمال منافسات كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر.

منتخب كاب فيردي سبق ولم يلعب مباراة ألمانيا الأخيرة بسبب عدم قدرة الفريق على إشراك 10 لاعبين لكثرة إصابات فيروس كورونا بين صفوف المنتخب.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد "بعد التحديات التي يواجهها منتخب الرأس الأخضر، والتي أدت لانسحابهم من مباراة ألمانيا، تم اخطارنا بانسحاب المنتخب من البطولة".

وتابع "الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل الانسحاب مما يحمي صحة جميع من يشارك في البطولة".

وأضاف "وفقاً للائحة البطولة والمتعلقة بجائحة كورونا، يجب أن يكون لكل فريق ما لا يقل عن 10 لاعبين بما في ذلك حارس مرمى واحد".

وتابع "ونظراً لأن منتخب كاب فيدري مازال يواجه صعوبات في إشراك ما لا يقل عن 10 لاعبين ليتمكمنوا من استكمال البطولة، فقرروا الانسحاب".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه تقرر احتساب مبارياتهم على أنها خسارة 10-0 لصالح المنافسين، في مباراة الدور التمهيدي الأخير وكأس الرئيس، مع حصول الخصوم على نقطتين.

واختتم الاتحاد بيانه بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الفريق الي بلاده، وقاموا بالتأكيد بأنهم على استعداد للعمل الجاد للتأهل والعودة من جديد لكأس العالم والمشاركة في نسخة 2023 بالسويد وبولندا.

ويعد منتخب كاب فيردي أول منتخب يعلن انسحابه أثناء كأس العالم 2021 بمصر، حيث سبق وانحسب منتخب التشيك وكذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق المنافسات بسبب فيروس كورونا.