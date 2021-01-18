برشلونة يعمل لتخفيف عقوبة "طرد ميسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بدأت اللجنة القانونية بنادي برشلونة الإسباني، تجهيز وثيقة الدفاع عن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال مشاركته ضد أتليتك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني.

والتقى الفريقان مساء أمس الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر، وانتهت المباراة لصالح بلباو بنتيجة 3-2، ليُتوج ببطولة السوبر بعد الإطاحة بريال مدريد في نصف النهائي ثم برشلونة.

وشهدت المباراة، تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للطرد الأول في تاريخه بقميص ناديه الكتالوني بعدما أثبت حكم الفيديو المساعد صحة اعتدائه على أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة ينتظر قرار رابطة الليجا بشأن عقوبة ميسي والتي قد تصل إلى 4 مباريات إذا ما تم اعتبار تعدي ميسي على آسيير فيلاليبري، لاعب فريق أتليتك بلباو خطيرًا.

وأوضحت الصحيفة، أن اللجنة القانونية بالنادي الكتالوني ستقدم الحجج والمستندات اللازمة لتخفيف عقوبة "ليو" المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأرفقت الصحيفة مقطع فيديو لزاوية أخرى من التحام ميسي مع لاعب الخصم، مشيرة إلى أنه قام بدفعه بعد إعاقته ولم يصفعه على وجهه.

وبحسب ما ذكرته تقارير إسبانية فإن جيل مانزانو حكم المباراة، كتب في تقريره: "في الدقيقة 120 تم طرد اللاعب رقم 10 ليونيل ميسي بعد ضرب الخصم بذراعه مستخدمأ القوة المفرطة بينما كانت الكرة في اللعب".