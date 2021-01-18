أول تعليق من أوزيل بعد انتقاله لفناربخشة التركي رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال السابق، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وعانى أوزيل في أرسنال خلال الفترة الماضية، وقبل بداية الموسم تم استبعاده من قائمتي الفريق المحلية والأوروبية ليخرج تمامًا من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

وأتم أوزيل انتقاله إلى صفوف النادي التركي، وخلال تصريحات للموقع الرسمي لفناربخشة، قال أوزيل: "أنا متحمس للغاية، كنت دائمًا معجبًا بفناربخشة، أصبح حلمي حقيقة الآن".

واضاف: "أنا متحمس لتمثيل النادي، آمل أن أنجح أنا وزملائي في الفريق، أتمنى أن يصبح كل شئ على مايرام وأن نحقق الأفضل".

من ناحية أخرى، علق إيمري بيلوز المدير الرياضي للنادي على الصفقة، وقال: "آمل أن تكون الصفقة مفيدة للنادي ولأوزيل، أقول له إنه بين عائلته وهو مرحب به في مسقط رأسه".

وأتم: "آمل مع وصول أوزيل إلى النادي أن نعيش أيامًا جيدة ونحقق الألقاب سويًا".

جدير بالذكر أن أوزيل كان قد انتقل إلى صفوف أرسنال مع بداية موسم 13/14 قادمًا من ريال مدريد، وقضى البالغ من العمر 32 عامًا ما يقرب من 7 مواسم بين جدران ملعب الإمارات، وساهم اللاعب الألماني في تتويج فريقه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (4 مرات) والدرع الخيرية (مرتين).