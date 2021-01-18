طرح تذاكر مونديال الأندية للبيع.. و"فيفا" يكشف الأسعار وآلية الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.

ويشارك في منافسات البطولة الدحيل القطري، والأهلي بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا، وأولسان هونداي بطل آسيا، وتايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس الذي سيحدد يوم 30 يناير الجاري.

ومن المقرر إجراء قرعة تحديد المواجهات المباشرة، في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير.

وقال "فيفا" في بيانه الإعلامي "ابتداءًا من 18 يناير، ستتاح الفرصة لحاملي بطاقات Visa في قطر لشراء تذاكر كأس العالم للأندية من خلال عرض الشراء المسبق الحصري المقدمة من Alibaba Cloud".

وواصل "يتمتع المشجعون بفرصة حصرية للحصول على تذاكر المباريات على موقع FIFA/tickets باستخدام بطاقة Visa حتى الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الدوحة يوم 21 يناير".

وتابع "وتتوفر مجموعة من التذاكر ذات الأسعار المعقولة على أساس أسبقية الحضور، بأسعار تتراوح من 10 ريالات قطرية لتذكرة الفئة الثالثة للمباريات الخمس الأولى حتى 300 ريال قطري لتذكرة الفئة الأولى للنهائي".

وأشار "ستتاح التذاكر للجمهور بدءاً من الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة في يوم الخميس 21 يناير وحتى نهاية البطولة، وستعمل مرحلتا المبيعات بنظام أسبقية التقدم للحصول على التذاكر".

وأوضح "فيفا" في بيانه "في ضوء جائحة COVID-19، ستوفّر الدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة".

وأضاف "في الوقت الحالي، يُمكن فقط للمقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب تصاريح الدخول الاستثنائية (EEPs) دخول البلاد، وفقًا لبروتوكولات تأشيرة الدخول والدخول لدولة قطر".

وشدد البيان "سيُطلب من الحضور تقديم إما اختبار مستضد COVID-19 سلبيًا أو اختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19 إيجابيًا أو إثبات الحصول على اللقاح كامل".

وأكمل "ينصح الراغبون في الحصول على تذاكر من خارج البلاد بالرجوع إلى متطلبات التأشيرات والدخول الحالية التي تطبقها دولة قطر بجانب قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ويرجى ملاحظة أن قواعد الحجر الصحي تنطبق على جميع القادمين إلى دولة قطر".

واختتم "في الملاعب والمناطق المحيطة، يجب على الحضور ارتداء قناع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والخضوع لفحص درجة الحرارة عند الوصول وإظهار حالة تطبيق إحتراز الخاص بهم. سيتم إنشاء عيادات داخل كل مكان من أماكن البطولة لعلاج أي شخص تظهر عليه أعراض COVID-19".

أسعار التذاكر على النحو التالي: