أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن "الصور الخادشة" بأحد الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت صوراً خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية.