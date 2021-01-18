محمد يوسف: لم أتوقع مفاجأة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إنه لم يتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيله بدون رأس حربة صريح، لافتًا إلى أن فريقه أغلق جيدًا على مفاتيح لعب الفريق الأحمر خاصة على معلول الظهير الأيسر.

ونجح البنك الأهلي في الحصول على نقطة التعادل من الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "راديو أون سبورت"، قال يوسف: "أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي بشكل جيد، الفريق الأحمر يمتلك أوراق هجومية قوية في الخط الأمامي قادرة على تغيير النتيجة في أي وقت وصناعة الفارق".

وأضاف: "أُحيي لاعبي فريقي، أكدت عليهم استمرارنا في خطتنا مهما كانت النتيجة وظروف المباراة، نجحنا في إيقاف خطورة علي معلول، وأُتيحت لنا فرصة التسجيل من هجمتين مرتدتين".

وواصل مدرب البنك الأهلي حديثه: "توقعت أن يبدأ موسيماني بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، لكن لم أتوقع نهائيًا أن يبدأ اللعب بدون رأس حربة".

وأتم: "في النهاية حصلنا على نقطة من بطل مصر وأفريقيا، وهذا إنجاز بالنسبة لنا".