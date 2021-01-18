شكرا لقرائتكم خبر عن العيسوى يتطلع لانتصاره الأول على الذئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعد مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب المقررة مساء اليوم الأثنين في الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، هي الثالثة لأبوطالب العيسوى كمديرًا فنيًا للدراويش ضد أبناء ذئاب الجبل.و تولى العيسوى الإدارة الفنية للفريق في 16 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 3 له 18 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت 8 مباريات، وذلك على النحو التالى …موسم 2016 / 2017 ” الدورى العام ” ..

– 23 أبريل 2017 تعادل مع إنبى صفر / صفر بالقاهرة

– 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس ” محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى في مرماه ”

– 3 مايو 2017 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالقاهرة

– 7 مايو 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ” محمود متولى من ضربة جزاء ”

– 19 مايو 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية ” كريم بامبو ”

– 27 مايو 2017 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

– 15 يونيه 2017 فاز على الداخلية 3 / صفر بالإسماعيلية ” كريم بامبو ووجيه عبدالحكيم ودييجو كالديرون ”

– 22 يونيه 2017 فاز على أسوان 3 / 2 بأسوان ” دييجو كالديرون وإبراهيم حسن وحسنى عبدربه من ضربة جزاء ”

– 2 يوليو 2017 فاز على بتروجيت 2 / صفر بالإسماعيلية ” كريم بامبو 2 ”

– 10 يوليو 2017 فاز على الاتحاد 1 / صفر بالإسكندرية ” محمود متولى من ضربة جزاء ”

موسم 2017 / 2018 ” الدورى العام ” ..

– 9 يناير 2018 فاز على النصر القاهرى 3 / 2 بالقاهرة ” محمد أبوالمجد بوشا ودييجو كالديرون وحسنى عبدربه من ضربة جزاء / محمد سعيد من ناشئين الدراويش ومحمد هاشم في مرماه ”

– 13 يناير 2018 تعادل مع الاتحاد صفر / صفر بالإسماعيلية

– 17 يناير 2018 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر

– 22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبدربه من ضربة جزاء )

موسم 2019 / 2020 ” البطولة العربية ”

– 11 يناير 2021 خسر من الرجاء البيضاوى صفر / 3 بالمغرب

موسم 2020 / 2021 ” الدورى العام ”

– 3 يناير 2021 خسر من مصر المقاصة 1 / 3 بالجبل الأخضر.