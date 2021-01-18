شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سويسرا يزور الأهرامات قبل مواجهة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، رحلة سياحية لمنتخب سويسرا من أجل زيارة أهرامات الجيزة صباح اليوم الإثنين، وذلك قبل مباراته المقررة اليوم الإثنين أمام نظيره الفرنسي.وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي أفراد البعثة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، موأكد لاعبو منتخب سويسرا سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، وأبدى الجميع حالة من الانبهار بالأهرامات.

يذكر أن منتخب سويسرا يتنافس ضمن المجموعة الخامسة في بطولة العالم مع منتخبات النرويج وفرنسا والنمسا.