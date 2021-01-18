شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتراجع مركزين .. ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات أمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقميت أمس الاحد عدة مباريات هامة في الاسبوع 19 من الدوري الانجليزي , حيث أقيمت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي وأقيمت ايضا مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والي اكتسحها السيتي بالاربعة مقابل لاشئ بالاضافة الى مباراة توتنهام وشيفلد يونايتد والتي انهاها توتنهام لصالحه بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وفقا لنتائج هذه المباريات فقد تغير ترتيب الدوري الانجليزي في المراكز الاولي ماعدا مانشستر يونايتد الذي حافظ على تصدره ب 37 نقطة من 18 مباراة بينما قفز مانشستر سيتي الى المركز الثاني حيث جمع 35 نقطة من 17 مباراة وهي نفس نقاط ليستر سيتي من 18 مباراة والذي حل ثالثا أما ليفربول فقد تراجع من الوصافة الى المركز الرابع حيث جمع 34 نقطة من 18 مباراة بينما تخطى توتنهام فريق ايفرتون الى المركز الخامس وتراجع ايفرتون للمركز السادس

وفيما يلي ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات امس