شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2003 يتسلح أمام سموحة بحثا عن الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الاثنين مع سموحة، في المباراة التي تقام بينهما بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى والخامسة من الدور الثاني في بطولة الجمهورية.

الأهلي يدخل المباراة ساعياً بقوة لتحقيق الفوز؛ من أجل المنافسة على إنهاء المجموعة في المركز الأول، وذلك رغم حسم تأهله للمرحلة النهائية في الجولة السابقة، عقب فوزه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ١٧ نقطة، يحتل بها المركز الثاني خلف إنبي المتصدر، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة مرتين، حيث فاز على الجونة ٤ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١ - ٢، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١ - ١، ومع سموحة ٢ - ٢، وفاز على الجونة ٥ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ١ - صفر، مسجلاً ١٩ هدفاً مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.