شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب كاب فيردي والسويد تحقق أكبر نتيجة.. ملخص الجولة الثانية من كأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس الجولة الثانية من الدور الأول من النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من كافة أنحاء العالم.

يستعرض المصري اليوم أبرز اللقطات الخاصة بالجولة الثانية في البطولة بكل المجموعات:

المجموعة الأولى

ألمانيا 10-0 كاب فيردي

لم تُلعب المباراة بسبب عدم قدرة كاب فيردي على الوفاء بشروط لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن عدد اللاعبين (10 لاعبين)، بعد إصابة اثنين بالفريق بفيروس كورونا، واحتسبت النتيجة 10-0 لصالح ألمانيا.

المجر 44-18 أوروجواي

ركز المنتخب المجري على قطع الكرات والهجمات الخاطفة وتصديات الحراس، ولم يلجأ للحلول الهجومية من الخط الأمامي واكتفى بالتسجيل من خارج التسعة أمتار كحل أول لتقليل الاحتكاك مع دفاع الخصم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر 16-8، ليكتمل فوزها بنهاية الشوط الثاني بنتيجة 44-18.

المجموعة الثانية

تونس 32-32 البرازيل

اتسمت المباراة بالسرعة والمنافسة الشديدة بين الفريقين، فقد جاءت نهاية الشوط الأول لمصلحة المنتخب التونسي، بينما سجلت البرازيل 5 أهداف ليعادلوا النتيجة 21-21.

وتقدمت تونس من جديد، واستمرت الإثارة حتى خطف منتخب البرازيل التعادل في الثواني الأخيرة.

إسبانيا 27-26 بولندا

مباراة قوية اعتمد فيها الفريقان على الدفاع الفردي والتغطية الحركية الجماعية، كما اعتمدت فيها بولندا على أن تجد حلولاً خلال مساحات الدفاع الإسباني واللعب مع الدائرة والتصويب من خارج التسعة أمتار، بينما اعتمدت إسبانيا على عمق الدفاع البولندي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 14-11، لينتهي الشوط الثاني بفوز الماتادور27-26.

المجموعة الثالثة

قطر31-29 اليابان

مباراة اسيوية بنكهة عالمية، بدأت اليابان اللقاء هجوميًا معتمدة على التصويب من خارج التسعة أمتار، مما أجبر قطرعلى الدفاع العالي لإيقاف التصويب من الخارج، كما نجح المنتخب القطري في التسجيل من خارج التسعة أمتار معتمدًا على لاعبه فرانكيز مارزو مستغلاً تأخر دفاع اليابان في المقابلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان 15-16، بينما نجحت قطر في حسم اللقاء لصالحها في اخر دقيقتين بنتيجة 31-29

كرواتيا 26-20 أنجولا

جاءت بداية المباراة جيدة من المنتخبين من حيث الدفاع والهجوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كرواتيا 12-11، وحافظت كرواتيا على تألقها خلال الشوط الثاني لتنهي المباراة لصالحها بنتيجة 26-20.

المجموعة الرابعة

الأرجنتين 24-21 البحرين

جاءت بداية المباراة متكافئة بين الفريقين، وتنوعت في الحلول الهجومية للفريقين بين الاعتماد على الخط الخلفي والأمامي وكذلك الهجوم السريع.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 12-10 لصالح الأرجنتين، واستمرت في الضغط طوال الشوط الثاني لتنهي اللقاء لصالحها بنتيجة 24-.21

الدنمارك 39-19 الكونغو الديمقراطية

نجح أبطال العالم في حسم المباراة لصالحهم من الدقائق الأولى، من خلال تصديات حارس المرمى مع الهجوم السريع والهجمات الخاطفة،مما ساعدهم على توسيع الفارق مع المنتخب الكونغولي لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنمارك 10-23، واستمر تألق الدنمارك في الشوط الثاني لتنهي المباراة بنتيجة 39-19.

المجموعة الخامسة

فرنسا 35-28 النمسا

سيطرت فرنسا من البداية على اللقاء من خلال الدفاع المنظم والهجوم السريع وحراسة المرمى، وحاولت النمسا اللحاق بها عن طريق التصويب من خارج التسعة أمتار أو حتى الاختراقات من الظهيرين.

إلا أن فرنسا أنهت الشوط الأول متقدمة بـ4 أهداف، واستمر تقدمها في الشوط الثاني لتنهي اللقاء بنتيجة 35-28.

النرويج 31-25 سويسرا

سيطرت النرويج على اللقاء منذ الدقائق الأولى، إذ تمثلت القوة الهجومية لها في التصويب من خارج التسعة أمتار، ولم يعتمدوا كثيرًا على اللعب مع الخط الأمامي أمام سويسرا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-13 لصالح النرويج، وكذلك انتهى الشوط الثاني بنتيجة 31-25.

المجموعة السادسة

البرتغال 33-20 المغرب

بداية مثالية لأسود الأطلس مع تفوق كبير للحارس ياسين الإدريسي الذي وضع المغرب في المقدمة من البداية.

تقدمت المغرب في بداية الشوط الأول، وكن سرعان ما سيطرت البرتغال على اللقاء لتحسم نتيجة المباراة لصالحها 33-20

أيسلندا 39-24 الجزائر

الجزائر بدأت المباراة بشكل جيد تنظيم دفاعي وحلول هجومية ولكن هذا لم يستمر سوى 12 دقيقة تقريبا بدأت بعدها آيسلندا في السيطرة على اللقاء والانفراد بالنتيجة.

حسمت أيسلندا اللقاء لصالحها مع نهاية الشوط الأول بعدما وصلت النتيجة 22-10، وانتهت المباراة بنتيجة 39-24.

المجموعة السابعة

مصر 38-19 مقدونيا الشمالية

دخل المنتخب المصري المباراة أسرع من مقدونيا، إذ سيطر الفراعنة على اللقاء من خلال الهجوم السريع وإنهاء الهجمة من الموجة الأولى واستغلال المساحات في الدفاع المقدوني واللعب مع الدائرة ومع الخط الأمامي بشكل عام.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 20-6، وحسم الفراعنة اللقاء بنتيجة 38-19.

السويد 41-26 تشيلي

نجحت السويد في الهجوم السريع من الموجة الأولى ونجحت في الهجمات الخاطفة، وسيطرت على اللقاء من حيث الأداء والنتيجة، وانتهت المباراة بواقع 41-26

المجموعة الثامنة

بيلاروسيا 32-24 كوريا الجنوبية

جاءت بداية المباراة متكافئة بين منتخب بيلاروسيا صاحب الخبرات ومنتخب كوريا الجنوبية الشاب.

وكانت نتيجة النصف الأول من المباراة متعادلة تقريبًا وذلك بفضل سرعة المنتخب الكوري الهجومية، بينما تقدم المنتخب البيلاروسي في الشوط الثاني بسرعة شديدة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 32-24

الاتحاد الروسي لكرة اليد 31-25 سلوفينيا

جاءت بداية المباراة قريبة بين الفريقين لكن منتخب الاتحاد الروسي بدا أكثر تركيزًا من المنتخب السلوفيني، وسجلت روسيا من التسعة أمتار ومن المساحات الناتجة عن الأخطاء الدفاعية، كما أن تصديات كيريف أعطت المنتخب الروسي الأفضلية طوال المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الروسي 16-13، كما انتهت المباراة لصالحه بنتيجة 31- 25.