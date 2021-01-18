شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الجزيرة يكشفن حقيقة احتفال الحلوى «الجنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول رد فعل رسمى من نادي الجزيرة على واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض السيدات المسنات بنادى الحزيرة بعيد ميلاد إحداهن.

وأدان مجلس إدارة الجزيرة الواقعة وأكد على فتح تحقيق يتضمن في البداية مسألة الأمن على كيفية دخول مأكولات ومشروبات للنادى دون الحصول على ترخيص أو معرفة محتواها ويستكمل بالتحقيق مع السيدات للقيام بافعال تتنافى مع الأداب والاخلاق المصرية وأخيرَا التحقيق مع من قام بنشر الصور واختراق خصوصية سيدات مسنات بالنادى.

وعلمت «المصرى اليوم» من أحد المسؤولين بالنادى أنهم تواصل مع إحدى السيدات المتواجدات في عيد الميلاد والتى تعمل إحداهما دكتورة جامعية والأخرى سباحة مشهورة وبررا الواقعة بأن الأمر لا يتعدى الدعابة خاصة، وأن غالبية السيدات مسنات ولم يكن يتوقعن هذا الرد العنيف.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن الأمر شخصى ولم يكن يقصد خدش الحياة أو اتيان وقائع منافية للمجتمع المصرى خاصة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 10 يناير والمفاجأة أن التورتة وصلت في طرد بالخطأ وهو ما ظهر من رد فعلهم وضحكهم الهيستيرى.

وأعربت سيدات الواقعة عن غضبهن الشديد من تسريب الصور وما مثلته لهم من أضرار نفسية خاصة انهم يشغلن مناصب مرموقة في المجتمع والامر لم يتخطى الدعابة في اطار محدود وأ«»عتذرت السيدات عما تسبب به نشر الصور من أضرار نفسية.