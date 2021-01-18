تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي فى واقعة الشناوي والحكم محمد سلامة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن التقرير الذى تقدم به محمد سلامة ميدو، حكم مباراة الأهلى والبنك الأهلى، بشأن ما حدث بينه وبين محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر بعد نهاية المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدورى المصري، حيث أظهرت الكاميرات وجود أزمة بين الشناوى والحكم.

وقال المصدر المسئول داخل اتحاد الكرة والذى فضل عدم ذكر اسمه، إن حكم المباراة كتب فى تقريره الذى تقدم به للجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ما حدث بينه وبين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عقب المباراة لم تحدث فيه أى تجاوزات أو تجريح من حارس الأهلى، ولم تتعد سوى مناقشة أخذت شكلاً حاداً قليلاً .

وأضاف المصدر، أنه وفقاً لتقرير الحكم فإن النقاش الذى أظهرته الكاميرات سيمر دون عقوبات، بعدما ذكر الحكم فى تقريره أنه لا توجد اعتداءات من حارس الأهلى أو خروج عن النص، أما فى حال أن كتب الحكم فى تقريره أن الحارس قام بالتجاوز ضده فإنه ستطبق عليه اللائحة بالإيقاف 4 مباريات.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، قد قررت استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلى فيما تبقى من الموسم.

وكشف مصدر مسؤول فى لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلى جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلى مع البنك الأهلي.

وانتهى لقاء الأهلى مع البنك الأهلى بالتعادل السلبى بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري.