بعد الهدف الملغى.. لجنة الحكام تقرر استبعاد حكميّ مبارة الأهلي والبنك من إدارة مباريات الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، قررت استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوي حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، قوله إن استبعاد الثنائي من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.

وانتهى لقاء الأهلي مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري، والذي أقيم مساء أمس الأحد.

وشهد اللقاء حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما ألغى الحكم هدفاً سجله أيمن أشرف بسبب خطأ على اللاعب لصالح مدافع البنك الأهلي.

وأضاف المصدر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تنتظر تقرير حكم المباراة لتحديد موقف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد الأحداث التي وقعت بعد نهاية المباراة، وهو مجرد نقاش عفوي، مشيراً إلى أن تقرير الحكم لم يتم إرساله إلى لجنة المسابقات حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن رد فعل حكم اللقاء مع الشناوي حارس الأهلى قد يمنع توقيع عقوبات على الحارس.

وأوضح أنه لو استشعر الحكم تعمد الشناوي افتعال أزمة كان أشهر له البطاقة الصفراء أو الحمراء وفقاً لتصرف الحارس، مؤكداً أنه حال إرسال تقرير الحكم سيتم إعلان موقف حارس الفريق الأحمر .

وعقب إطلاق صافرة نهاية اللقاء، اعترض الشناوي على محمد سلامة حكم المباراة.