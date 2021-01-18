تفاصيل واقعة الصور الخادشة للحياء في أحد الأندية الرياضية.. والوزارة تفتح تحقيق عاجل

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع عدد من الصور الخادشة للحياء في أحد الأندية الشهيرة، مما لاقى غضب المتابعين، حيث فتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيق عاجل في الواقعة.

قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021 تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد نادى شهير في منطقة الزمالك والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادى وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة .

وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية