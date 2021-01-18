شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة المحلة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الاثنين باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل «أمو» وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبدالله مجدي ومحمود الغزالي وأحمد عادل «ميسي».

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المحلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق المحلة حتى موعد المباراة.