شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يستبعد خليفة الدولي من مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن استبعاد استاد خليفة الدولي من استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2020 التي ستقام في قطر.

وأصدر «فيفا» بيانا رسميا يؤكد فيه، أنه لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي في بطولة كأس العالم للأندية 2020، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا من البطولة.

وكان أوكلاند سيتي أبلغ «فيفا» أنه في ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي مباراتين من مباريات البطولة.

وأكد بيان «فيفا» أنه ستقتصر الاستضافة على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن على في بطولة كأس العالم للأندية 2020.

ويستضيف ملعب أحمد بن على المباراة الافتتاحية للبطولة في الرابع من فبراير المقبل بدلاً من 1 فبراير، بينما يحتضن ملعب المدينة التعليمية المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير المقبل.

وتنحصر منافسات مونديال الأندية بين أندية: الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونيخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تايجرز أونال المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية (بين سانتوس وبالميراس البرازيليين).

ومن المقرر أن تجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير المقبل في زيوريخ في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

جدير بالذكر أنه لن تقام مباراة الجولة الأولى، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني، وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير بعد انسحاب أوكلاند سيتي.