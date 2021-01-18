الامارات | أبوظبي تشهد أول حضور جماهيري في الرياضية منذ انتشار فيروس "كوفيد 19"

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تشهد أول حضور جماهيري في الرياضية منذ انتشار فيروس "كوفيد 19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العاصمة أبوظبي بعد طول انتظار عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية الحية مع انطلاق نزالات ثلاثية جزيرة النزال من "يو إف سي" يوم السبت، على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقال منظمو الحدث في بيان رسمي "تسلط استضافة النزالات في الأرينا الجديدة الضوء على نجاح الجهود المتظافرة في أبوظبي لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث سجلت أبوظبي نجاحاً منقطع النظير استقطب إشادة عالمية واسعة. وفي إطار هذه الإجراءات، تم طرح أعداد محدودة من التذاكر لحضور بطولة "يو إف سي - ليلة القتال: هولواي ضد كتار"، والتي تكتسب أهميةً عالمية خاصة باعتبارها أول فعالية "يو إف سي" تستقبل الجماهير منذ بداية تفشي الوباء".



وأضاف البيان أنه "تم تطبيق خطةٍ شاملة لحركة الجمهور خلال الفعالية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية ومؤسسة "يو إف سي". وأبدى المشجعون التزاماً كبيراً بمختلف إجراءات السلامة مثل تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن كوفيد-19 وفحص درجة الحرارة وارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، في صورةٍ تؤكد حرص الجميع على صون المكتسبات التي حققتها أبوظبي في مواجهة الجائحة".

وبعد نجاح الدورتين السابقتين من جزيرة النزال خلال النصف الثاني من عام 2020، أكد منظمو بطولة ثلاثية جزيرة النزال من "يو إف سي" أن النزال الافتتاحي لهذه الفعالية سيبقى محفوراً في ذاكرة الجمهور ومشجعي "يو إف سي" عالمياً، خاصةً وأنه قد أظهر للعالم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة للرياضة والسياحة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي علي حسن الشيبة: "تمثل ثلاثية جزيرة النزال من ’يو إف سي‘ فرصة مثالية للتأكيد على مكانة أبوظبي كوجهة مميزة للفعاليات العالمية، ومتانة شراكتنا مع مؤسسة ’يو إف سي‘. وبعد نجاح الدورتين السابقتين من بطولة جزيرة النزال، تمثل هدفنا الرئيسي في تمكين الجماهير من العودة إلى صالات النزال للاستمتاع بالأجواء الحماسية مباشرة. ونجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا المُنسق مع الهيئات الحكومية في أبوظبي والقطاعين العام والخاص وشركائنا في مؤسسة ’يو إف سي‘، مما أتاح للجمهور الاستمتاع مجدداً بتجربة حيّة حافلة بالحماس والتشويق وسط بيئة آمنة وسليمة".

وتتواصل المنافسات مع إقامة نزال "يو إف سي - ليلة القتال: شيسا ضد ماجني"، الأربعاء 20 يناير؛ حيث يدخل المقاتلان حلبة النزال وبرصيد كلٍ منهما ثلاث انتصارات متتالية، ما يزيد إصرارهما لحصد الفوز الرابع وإيقاف مسيرة انتصارات الخصم خلال النزال الرئيسي لفئة وزن الويلتر بعد سلسلة من 11 نزال حماسي.

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