شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشكلة التى تواجه ناشىء الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد غريب، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، أن فريقه يقدم عروضا رائعة في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم، مشيداً بالمستوى المميز للاعبين رغم مشاركتهم الأولى في بطولات الجمهورية.

وهنأ غريب لاعبيه بعد الفوز الثمين على سموحة ، ٢ - ١، والذي جاء في الثواني الأخيرة من المباراة، مؤكداً أنهم كانوا مضغوطين بشكل كبير، بعد الفوز في ٧ مباريات متتالية، وهو ما قلل الدوافع لديهم في بداية المباراة أمام الفريق السكندري، إلا أنهم استفاقوا خلال الشوط الثاني ونجحوا في تحقيق الفوز الثامن هذا الموسم.

وأكد غريب أن أي نتيجة غير الفوز يكون هو المسئول عنها، لذلك يطالب اللاعبين دائماً بأن يستمتعوا ويقدموا أفضل ما لديهم في الملعب.

وأشار مدرب أهلي ٢٠٠٦ إلى أنه سيمنح اللاعبين راحة سلبية اليوم، على أن تستأنف التدريبات غداً، وسيعقد محاضرات بالفيديو لعلاج الأخطاء والتركيز على النقاط الإيجابية.

وأوضح غريب أن ناشئي الأهلي لديهم حلم كبير بتمثيل الفريق الأول ومن ثم منتخب مصر، مشدداً على أن مهمة مدربي القطاع تتركز دائماً على تحقيق هذا الحلم للاعبين.

وكشف مدرب أهلي ٢٠٠٦ عن أبرز مشكلة تواجهه في بطولة الجمهورية، وهي ملاعب النجيل الصناعي التي يضطر الفريق للعب عليها في مباريات خارجية، مؤكداً أنها تؤذي اللاعبين وتتسبب لهم في إصابات عضلية وأحيانا إصابات خطيرة، خاصة أنهم يتدربون طوال الأسبوع على النجيل الطبيعي ثم تقام المباراة على نجيل صناعي.