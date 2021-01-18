شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة وليد سليمان بعد إصابتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول، حصل على راحة سلبية اليوم، بعد الشكوى من آلام عضلية أمس خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.

وأكد طبيب الأهلي أنه فضل منح سليمان راحة سلبية على أن يجرى أشعة رنين مساء اليوم، ثم إجراء أشعة سونار صباح غدٍ؛ للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.