شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لوليد سليمان بعد احتمال غيابة عن مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلى أنه سيجري أشعة على قدمة لتحديد مدي الاصابة وفترة غيابة عن الملاعب، وذلك بعد خروجه متأثرا باصابته فى مباراة الفريق أمام البنك الأهلى وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وقال سليمان فى تصريح خاص ل" المصري اليوم ": ساجري أشعة مساء اليوم لتحديد مدي الاصابة، وأمل أن تكون شد خفيف لم يصل للتمزق .

وتابع : ثقتي كبيرة فى المولى عز وجل أن تكون الاصابة بسيطة لا ترتقي لغيابي فترة طويلة عن مباريات الأهلى وان الحق بمونديال الأندية بقطر مطلع الشهر المقبل .