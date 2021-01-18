شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم لليد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفراعنة منتخب السويد اليوم الأثنين في اخر مبارياته بالدور الأول لكأس العالم لكرة اليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي.

وفي تمام الرابعة والنصف، تواجه كوريا الجنوبية الاتحاد الروسي على صالة استاد برج العرب، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

كما تواجه مقدونيا الشمالية تشيلي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة السابعة، وتذاع المباراة على أون تايم سبورت 3

وفي تمام السابعة يصطدم الفراعنة بالمنتخب السويدي ضمن منافسات المجموعة السابعة على أرض استاد القاهرة الدولي، وتذاع المبارة على أون تايم سبورت 2.

كما تواجه فرنسا سويسرا ضمن منافسات المجموعة الخامسة بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 اكتوبر.

ويلتقي كل من البرتغال والجزائر ضمن منافسات المجموعة السادسة على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، وتذاع المباراة على أون تايم سبورت 3

وكذلك سيلتقي منتخب سلوفينيا بروسيا البيضاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة بصالة برج العرب.

وفي تمام التاسعة والنصف، سيلتقي كل من أيسلندا والمغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتذاع المباراة على أون تايم سبورت 2.

كما تواجه النرويج منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة الخامسة بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 اكتوبر، وتذاع المباراة على أون تايم سبورت 3.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.