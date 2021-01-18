شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يشارك في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الوتر الوحشي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان أجايي قد أجرى اختبارًا طبيًا قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته وقدرته على المشاركة، وشارك اللاعب النيجيري في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع أجايي على هامش المران الجماعي في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان على صحته والتأكد من قدرته على المشاركة في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.