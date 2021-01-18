شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يواجه بتروجت اليوم في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه فريق بتروجت في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة .

ويسعى الاهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وحرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق خلال التدريبات الأخيرة على تخصيص فقرات فنية متعددة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتقديم أفضل أداء.