شكرا لقرائتكم خبر عن «‏3 زملكاوية» سجلوا في الشباك البيضاء بقميص الجونة.. فيديو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب بتروسبورت بالقاهرة، مساء الثلاثاء، مواجهة تجمع الزمالك بالجونة، بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وبالنظر في دفتر أحوال مواجهات الفريقين، سنجد أن ثلاثة نجوم من الزمالك استطاعوا زيارة شباك الفريق الأبيض بقميص الجونة.

جمال حمزة واحد من أبرز نجوم الزمالك في الألفية الحالية، سجل هدفاً للجونة عقب رحيله عن جدران ميت عقبة في لقاء حسمه التعادل الايجابي موسم 2010-2011.

عمر السعيد، مهاجم الزمالك الحالي، استطاع خلال فترة تواجده ضمن صفوف الجونة من هز شباك فريق ميت عقبة، وذلك في مباراة حسمها التعادل أيضاً بموسم 2014-2015.

أول مباراة جمعت الزمالك بالجونة كانت في موسم 2009-2010، وافتتح التسجيل للجونة أحمد عمران، لاعب الزمالك السابق بعد رحيله عن النادي الأبيض.