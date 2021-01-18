طرد ميسي لأول مرة في تاريخه مع برشلونة

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فاز أثليتيك بيلباو الإسباني بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية الوقت الإضافي.

المباراة الحماسية شهدت تقلبات كثيرة حيث تقدم برشلونة بهدف لأنطوان غريزمان في الدقيقة 40 لكن بيلباو تعادل بهدف أوسكار دي ماركوس بعد دقيقتين فقط لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الدقيقة 77 عاود غريزمان التسجيل لبرشلونة مرة أخرى وتمكن الفريق من تسيير اللقاء بشكل جيد نحو الفوز بالكأس لكن أسير فيلاليبر عادل الكفة مرة أخرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبعد احتكام الفريقين للوقت الإضافي بثلاث دقائق فقط سجل بيلباو الهدف الثالث عن طريق ويليامز ليسعى برشلونة لمعادلة الكفة حتى نهاية الوقت الإضافي دون جدوى بل سنحت لبيلباو عدة فرص لتعزيز تقدمه دون أن يستغلها.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه النجم الأرجنتيني بعد اعتدائه بالمرفق على فيلاليبر لاعب بيلباو لتنتهي المباراة لصالح بيلباو.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ميسي على البطاقة الحمراء مع برشلونة والثالثة في تاريخه الاحترافي على الإطلاق.

وسبق أن تعرض ميسي للطرد المباشر مع منتخب الأرجنتين مرتين الأولى في مباراة ودية أمام منتخب المجر عام 2005 والثانية في إطار مباريات كوبا أمريكا أمام تشيلي عام 2019.