طولان يكشف موقف أسامة جلال وكريم فؤاد.. ويشيد بمحمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أنه لا يمانع من الجانب الفني رحيل مدافع الفريق أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق رغبته في الحصول على خدمات أسامة جلال خلال الانتقالات الجارية.

وقال طولان خلال تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر "أون تايم سبورتس 1" "أسامة جلال لاعب شاب ومميز، الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأندية صعبة حالياً، هو يستحق أن يباع بشكل وطريقة جيدة".

وأكمل "من الناحية الفنية لا أمانع رحيله، نحن لا نقف في طريق أي لاعب ويهمنا مصلحة جميع اللاعبين".

واستمر "كريم فؤاد لاعب صغير في السن وواعد وقدم معنا موسم رائع، إن شاء الله خلال الفترة المقبلة سنقوم بتفعيل بند الشراء".

وشدد "بالطبع أكون سعيد للغاية عندما يتألق لاعب تحت قيادتي ويكون هناك طفرة في المستوى، مثل ما حدث مع محمد شريف الموسم الماضي".

وواصل "محمد شريف مميز للغاية في الجانب الهجومي، قام بحل العديد من المشاكل لي في مركز رأس الحربة، هداف بالفطرة ومهاجم غير تقليدي".

واختتم "طريقته في اللعب تختصر الكثير من الزمن في طريقه للمرمى، يمتلك السرعة وهي ميزة جيدة في أي رأس حربة، يستحق أن يكون أساسياً في الأهلي لكن في النهاية كل نادي ومدرب له ظروفه، سيكون له شأن في الأهلي".