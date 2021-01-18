مران الأهلي.. محاضرة موسيماني للاعبين.. وانتظام أجايي في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون.

وبدأ الفريق استعداده اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

وخلال المحاضرة تحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بشكل عام، ومواجهة المقاولون العرب بشكل خاص، والتأكيد على بعض الأمور الفنية.

وأغلق الأهلي صفحة مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشارك جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

واشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته طبيا.

وعقد بيتسو موسيماني، جلسة مع جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع أجايي في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران الجماعي.

وشارك أجايي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الوتر الوحشي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأجرى أجايي اختبارا طبيا قبل انطلاق المران؛ للتأكد من جاهزيته وقدرته على المشاركة في المران، وشارك اللاعب النيجيري في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق، حصل على راحة سلبية اليوم، بعد الشكوى من آلام عضلية أمس خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.

وأكد طبيب الأهلي أنه فضل منح سليمان راحة سلبية على أن يجرى أشعة رنين مساء اليوم، ثم إجراء أشعة سونار صباح غدٍ؛ للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وسيجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الرابيد تيست بالمسحة الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.