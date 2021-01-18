صحيفة إنجليزية: قمة الأهلي والزمالك عاشر أقوى مباراة بين غريمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن قائمة تضم أقوى المباريات بين غريمين تقليديين في العالم.

وضمت القائمة مباراة القمة التي تجمع الثنائي المصري الأهلي والزمالك، والتي جاءت في المركز العاشر بالقائمة.

بينما جاءت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت كأقوى مباراة بين غريمين تقليديين في العالم.

واحتلت مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة كثاني أقوى مباراة بين غريمين تقليديين.

وجاءت قائمة أقوى المباريات بين غريمين تقليديين كالآتي:

1- بوكا جونيورز وريفر بليت (الأرجنتين)

2- ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)

3- سيلتك ورينجرز (اسكتلندا)

4- ناسيونال وبنيارول (أوروجواي)

5- لاتسيو وروما (إيطاليا)

6- فنربخشة وجلطة سراي (تركيا)

7- ليفربول ومانشستر يونايتد (إنجلترا)

8- جريميو وإنترناسيونال (البرازيل)

9- بوروسيا دورتموند وشالكه (ألمانيا)

10- الأهلي والزمالك (مصر)

11- مارسيليا وباريس سان جيرمان (فرنسا)

12- جوادالاخارا ونادي أمريكا (المكسيك)

13- ميلان وإنتر ميلان (إيطاليا)

14- بورتسموث وساوثامبتون (إنجلترا)

15- إنديبندينتي ونادي راسينج (الأرجنتين)

16- أياكس وفينوورد (هولندا)

17- فيليز موستار وزرينيسكي موستار (البوسنة والهرسك)

18- فلامينجو وفلومينينسي (البرازيل)

19- أولمبياكوس وباناثينايكوس (اليونان)

20- أرسنال وتوتنهام هوتسبر (إنجلترا)