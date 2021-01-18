أول تعليق لمدرب برشلونة على طرد ميسي في السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

دافع رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، عن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي جمعتهما أمام أتلتيك بلباو بكأس السوبر الإسباني.

والتقى الفريقان مساء أمس الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر، وانتهت المباراة لصالح بلباو بنتيجة 3-2، ليُتوج ببطولة السوبر بعد الإطاحة بريال مدريد في نصف النهائي ثم برشلونة.

وشهدت المباراة، تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للطرد الأول في تاريخه بقميص ناديه الكتالوني بعدما أثبت حكم الفيديو المساعد صحة اعتدائه على أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال كومان: "يمكننهي استيعاب وتفهم ما فعله ميسي، لا أعرف عدد المرات التي أخطأوا فيها تجاه، ومن الطبيعي أن تتخذ ردة فعل عندما يستمرون في الإساءة إليك، لكنني بحاجة لرؤيتها مرة أخرى بشكل صحيح".

وبسؤاله عن الدفع بميسي في بداية المباراة، قال: "أعتقد أن بعد سنوات عديدة له يمكنه أن يعرف متي يمكنه اللعب ومتى لا يستطيع، تحدثت معه قبل المباراة وأكد لي أنه جاهز تمامًا".