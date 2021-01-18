المدير الفني السابق للزمالك : لا أمانع تدريب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك، أنه لا يمانع تدريب الأهلي حال تلقيه عرضًا من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال إيناسيو خلال تصريحاته التلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد:" في حالة وصول عرض لتدريب الأهلي بالتأكيد لن أمانع لأنه نادي كبير حقق العديد من البطولات".

وأضاف: لدي تعاطف مع جماهير الزمالك، بالطبع سيتفهمون الوضع لأنه في النهاية احتراف".

وعن رأيه في الزمالك تحت قيادة باتشيكو.. قال إيناسيو:" وضع الزمالك حاليًا مختلف عما كان عليه سابقًا، باتشيكو مدرب الفريق يقدم عملًا جيدًا ومميزًا والفريق يسير معه على الطريق الصحيح".

وتابع :"أنا متابع جيد لكرة القدم في مصر، على علم بنتائج الأهلي والزمالك فهما أكبر فريقين في الدوري، وظهر معهما مؤخرًا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وعمومًا الدوري المصري بطولة خصبة للتنافس بين الفرق وظهورها بشكل جيد".

وعن رأيه في احتراف مصطفى محمد، لاعب الزمالك خلال الفترة الحالية، قال إيناسيو :"الأمر لا علاقة له بالسن، الأهم في الاحتراف هو طموح اللاعب وعقليته، اللاعب المصري يواجه مشكلة في أوروبا وهي الاستسلام بشكل سريع وعدم الصبر لحين التكيف مع الوضع الجديد، رغم أن لديه إمكانيات كبيرة للعب في أقوى الدوريات".