سيد عبدالحفيظ : أين الحكام الدوليين من إدارة مباريات الأهلي؟! .. موسيماني : أرغب فى مشاهدة سبب إلغاء الهدف

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلي أن فريقه قدم عرضا جيدا أمام البنك الأهلي وضغط بقوة من أجل التسجيل ولكن الحظ السئ وقف أمام اللاعبين طوال اللقاء.

وقال موسيماني فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي: : "لعبنا وضغطنا طوال الوقت واللعب طوال المباراة كان في منتصف الملعب الهجومي بالنسبة لنا، والمنافس نجح في ألا يستقبل هدفًا، وبجانب كل الضغط الذي نفذناه والفرص التي سنحت لنا بالنسبة لي كمدرب أنا أحترم أراء الحكم لأنه في مواقف كهذه لا أحب أن ألوم الحكام ولكنى أشعر بالشغف لرؤية ماشاهده الحكم خلال تلك لقطة إلغائه للهدف فى المباراة.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بدون أهداف فى مباراة شهدت إلغاء الحكم هدف للاهلي بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.

واختتم قائلًا: "هناك الكثير لأقوله مثل هذه الموافق لكني لا يجب أن ألوم أي شخص وعلينا أن نعمل في الفترة المقبلة لنحقق الانتصارات."

أين الحكام الدوليين من إدارة مباريات الأهلي؟

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الفريق كان قادرًا على حسم مواجهة البنك والفوز بها، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين، مشيرًا إلى أن هدف أيمن أشرف الذي ألغاه حكم اللقاء صحيح.

وأضاف أن هناك بعض الأمور لا يريد التحدث فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري المصري، وبطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب أكبر شعبية في مصر وإفريقيا والعالم العربي، لم يأت إليه سوى حكمين دوليين فقط خلال السبع جولات الماضية في بطولة الدوري.

ووجه عبد الحفيظ استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسئول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًّا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

وقال إن هدف أيمن أشرف الذي سجله في شباك البنك الأهلي صحيح، خاصة أن مدافع الفريق المنافس لم يرتق للأعلى، بينما قام أيمن أشرف بالارتقاء ولعبها برأسه، وهو وضع تشريحي سليم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سبق وتكرر كثيرًا في أكثر من مباراة لفرق أخرى سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن المباراة كانت جيدة، واللاعبين لم يقصروا، وفيها دروس كثيرة للاعبين، والجهاز الفني.