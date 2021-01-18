ميسي يتلقى أول بطاقة حمراء مع برشلونة.. وقد تصل عقوبته إلى 12 مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، بطاقة حمراء تاريخية، خلال اللقاء الذي جمع فريقه وأتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق أتلتيك بلباو لقب كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بعد فوزه بنتيجة (3-2) في الأشواط الإضافية.

واعتدى ميسي على أسيير فيلاليبري لاعب خط وسط بيلباو، بدون كرة خلال إحدى الهجمات للنادي الكتالوني في أخر الثواني من الشوط الإضافي الثاني خلال الدقيقة 120.

وأشهر الحكم جيل مانزانو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه النجم الأرجنتيني، بعدما عاد للتأكد من اعتداء ميسي على لاعب بيلباو، عبر تقنية الفيديو التي أكدت الاعتداء من جانب قائد الفريق الكتالوني.

وتعتبر البطاقة الحمراء التي تلقاها ميسي خلال نهائي كأس السوبر الإسباني، بطاقة تاريخية في مسيرة النجم الأرجنتيني، حيث تعد هي الأولى في تاريخ ميسي مع برشلونة.

وتلقى ميسي البطاقة الحمراء للمرة الأولى وهو يرتدي قميص برشلونة، بعد خوضه 753 مباراة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وكان ميسي قد تعرض للطرد في 3 مناسبات سابقة، حيث تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته في أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني أمام منتخب المجر، وتلقى البطاقة الحمراء الثانية في تاريخه عندما كان يلعب للفريق الثاني لبرشلونة في مباراة كانت أمام فريق بينيا سبورت في عام 2006.

وتلقى البطاقة الحمراء الثالثة مع منتخب التانجو أمام منتخب تشيلي في كوبا أمريكا 2019، بعد اعتدائه على جاري ميدل لاعب منتخب تشيلي.

وقد يتعرض البرغوث الأرجنتيني لعقوبة الإيقاف للعديد من المباريات، بسبب تعرضه للطرد للاعتداء على الخصم بدون كرة.

ووفقاً للمادة 98 في قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني، قد تصل عقوبة ليونيل ميسي بعد طرده من ٤-١٢ مباراة إذا رآت اللجنة التأديبية أنه ارتكب مخالفة خطيرة.

ولكن وفقا لتقرير جيل مازانو حكم اللقاء فإن العقوبة قد تكون طفيفة، وقد تتراوح بين مباراة إلى ٣ مباريات، ويمكن تطبيق العقوبة في بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.