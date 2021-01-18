كيف تناولت صحف إسبانيا خسارة برشلونة للسوبر أمام بلباو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في مباراة درامية شهدت أحداثًا مثيرة، خسر برشلونة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد وانتهت بهزيمة الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة، تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للطرد الأول في تاريخه بقميص ناديه الكتالوني بعدما أثبت حكم الفيديو المساعد صحة اعتدائه على أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو.

وسلطت الصحف الإسبانية، الضوء على هزيمة برشلونة وطرد ميسي التاريخي، وفيما يلي نستعرض أبرز التعليقات:

ماركا - "هدف سوبر.. وبطل سوبر"

ركزت الصحيفة المدريدية الضوء على هدف إنياكي ويليامز الحاسم في مرمى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لينُصّب فريقه بطلًا لكأس السوبر الإسباني.

سبورت - "كان قريبا"

ركزت الصحيفة الكتالونية على أن برشلونة كان قريبًا من الفوز باللقب، بعدما تقدم مرتين بفضل أنطوان جريزمان، لكن بلباو لم يستسلم، نجح في التعادل، ثم الفوز في الشوطين الإضافيين حتى لحظة طرد ليونيل ميسي.

موندو ديبورتيفو - "بلا ثقة"

وضعت الصحفية الكتالونية صورة كبيرة لرونالد كومان مدرب برشلونة وميسي وعلقت عليها " بلا ثقة" في إشارة لشكل الفريق في مباراة نهائي السوبر.

آس - "الأتليتك"

اكتفت الصحيفة الإسبانية بكتابة اسم الفريق المتوج بلقب السوبر عن جدارة واستحقاق بعدما هزم ريال مدريد في نصف النهائي ثم أطاح ببرشلونة في النهائي.