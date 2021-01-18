رئيس البنك الأهلي يشيد عبر الخليج 365 بطريقة محمد يوسف أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن محمد يوسف مدرب الفريق قدم مباراة منظمة أمام الأهلي في المباراة التي جمعتها مساء أمس الأحد على ملعب المكس ضمن مباريات الدوري.

وتعادل الفريقان سلبيًا في المباراة التي جمعتهام ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات لمصراوي، قال نصار: "تعادل الفريق أمام الأهلي (عادل)، محمد يوسف المدير الفني قدم أداء منضبط تكتيكا وظهر ذلك علي اللاعبين طوال أحداث اللقاء".

وتابع: "سعيد بالروح القتالية العالية لجميع لاعبي الفريق وننتظر المزيد في قادم المواعيد".

وأتم: "الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف تعامل مع المباراة بكفاءة عالية".